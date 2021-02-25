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В некоторых школах Баку вновь отменены занятия

В некоторых школах Баку вновь отменены занятия Министерство только сообщило о значительном снижении посещаемости за вчерашний день
Наука и образование
25 февраля 2021 г. 09:42
В некоторых школах Баку вновь отменены занятия

В связи с холодными погодными условиями сегодня в некоторых школах Баку приостановлено проведение очных занятий.

Как сообщает Report, в связи с непогодой руководство ряда школ рекомендовало родителям не приводить своих детей на занятия.

Решения Министерства образования о приостановлении обучения в общеобразовательных учреждениях в связи с погодными условиями нет. Министерство только сообщило о значительном снижении посещаемости за вчерашний день.

Отметим, что по информации Национальной гидрометеорологической службы температура воздуха прошедшей ночью составила 9 градусов мороза, дороги покрылись льдом. Ожидается, что со второй половины дня погода нормализуется.

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Версия на азербайджанском языке Bakının bəzi məktəblərində dərslər yenidən təxirə salınıb

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