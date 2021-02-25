В некоторых школах Баку вновь отменены занятия

Министерство только сообщило о значительном снижении посещаемости за вчерашний день

В связи с холодными погодными условиями сегодня в некоторых школах Баку приостановлено проведение очных занятий.

Как сообщает Report, в связи с непогодой руководство ряда школ рекомендовало родителям не приводить своих детей на занятия.

Решения Министерства образования о приостановлении обучения в общеобразовательных учреждениях в связи с погодными условиями нет. Министерство только сообщило о значительном снижении посещаемости за вчерашний день.

Отметим, что по информации Национальной гидрометеорологической службы температура воздуха прошедшей ночью составила 9 градусов мороза, дороги покрылись льдом. Ожидается, что со второй половины дня погода нормализуется.