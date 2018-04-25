В некоторых бакинских школах перенесли весенние каникулы

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В некоторых школах Баку перенесены весенние каникулы.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью Управления образования г.Баку.

В информации напомнили, что в связи с Гран-при Азербайджана "Формула 1" ограничено движение по ряду направлений. Во входящих в схему движения соревнований и расположенных в центре Баку школе-лицее №6 им.Т.Исмайлова, образовательном комплексе №132-134 и полной средней школе №23 было решено провести весенние каникулы 24-30 апреля вместо 1-5 мая для начальных классов, а для учеников 5-11 классов пропущенные дни компенсировать за счет занятий по субботам в последующие недели.