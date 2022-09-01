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В настоящее время для приема в университеты вакантны около 2 400 плановых мест  

В настоящее время для приема в университеты вакантны около 2 400 плановых мест   "В настоящее время около 2 400 плановых мест для поступления в высшие учебные заведения остаются вакантными".
Наука и образование
1 сентября 2022 г. 12:31
В настоящее время для приема в университеты вакантны около 2 400 плановых мест  

"В настоящее время около 2 400 плановых мест для поступления в высшие учебные заведения остаются вакантными".

Как сообщает Report, об этом сообщила журналистам председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, эти места уже представлены: "Абитуриенты, набравшие более 200 баллов могут подать запрос на вакантные места. В этом году по всем группам очень мало абитуриентов, набравших более 200 баллов и не попавших на конкурс. Количество абитуриентов, не попавших на конкурс с результатами от 150 до 200 баллов, больше. Для этого диапазона баллов осталось около 245 вакантных мест".

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Версия на азербайджанском языке Universtitetlərə qəbul üçün hazırda təxminən 2 400-dən çox plan yeri boş qalıb

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