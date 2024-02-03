В NASA занялись разработкой ядерного реактора для других планет

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США подвело итоги начальной стадии инициативы по проектированию небольших ядерных реакторов, которые можно будет использовать для освоения Луны и Марса.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США подвело итоги начальной стадии инициативы по проектированию небольших ядерных реакторов, которые можно будет использовать для освоения Луны и Марса.

Как передает Report, информация об этом опубликована на официальном сайте космического агентства.

В 2022 году организация заключила контракты на 5 млн долларов, поручив партнерам разработать проекты, включающие сам реактор, системы преобразования энергии, теплоотведения, управления и распределения энергии, чтобы обеспечить устойчивое присутствие человека на Луне в течение как минимум 10 лет.

Согласно требованиям, ядерная установка должна весить не более шести тонн и быть в состоянии производить 40 киловатт электроэнергии, обеспечивая снабжение жилых и научных модулей, луноходов и резервных сетей.