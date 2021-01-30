В NASA проведут испытания двигателей ракеты для полета к Луне

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерены провести в конце февраля новые огневые испытания двигателей ракеты-носителя

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) намерены провести в конце февраля новые огневые испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System (SLS), предыдущие завершились досрочно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте космического ведомства.

Тест четырех двигателей, установленных на специальную опору на территории испытательного комплекса NASA в штате Миссисипи, проведут "уже на четвертой неделе февраля".

Предыдущие испытания двигателей состоялись 16 января. Тогда они проработали одновременно около минуты, хотя ожидалось, что это будет продолжаться примерно восемь минут. Руководитель проекта по разработке SLS Джон Ханикэт пояснил, что сработала автоматическая система, отключающая работу двигателей. Одной из причин этого, как выяснилось позже, были настройки соответствующего программного обеспечения, они будут изменены.

Специалисты изучили все данные, полученные во время предыдущего теста. Сотрудники ведомства установили, что двигатели не получили значимых повреждений. В NASA рассчитывают, что предстоящие испытания продлятся восемь минут.