В НАР впервые прошел конкурс по приему на работу замдиректоров

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) впервые состоялся тестовый этап конкурса по приему на вакантные должности заместителя директора по учебной (учебно-воспитательной работе) работе, организатора внешкольной и внеклассной воспитательной работы в общ

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) впервые состоялся тестовый этап конкурса по приему на вакантные должности заместителя директора по учебной (учебно-воспитательной работе) работе, организатора внешкольной и внеклассной воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях.

Как сообщает местное бюро Report, конкурс проводился для замещения 25 вакантных мест в 23 учебных заведениях, в нем приняли участие около 100 кандидатов.

Участникам конкурса в течение 80 минут предстояло решить по 10 тестовых заданий по педагогике, методике, образовательному и трудовому законодательствам, логическому мышлению.

Кандидаты, ответившие верно на 50% и более вопросов переходят на следующий этап конкурса - собеседование.