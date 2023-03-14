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В НАНА заложен парк редких деревьев

В НАНА заложен парк редких деревьев В рамках серии мероприятий, организованных в НАНА по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в академическом городке заложен парк редких деревьев.
Наука и образование
14 марта 2023 г. 16:53
В НАНА заложен парк редких деревьев

В рамках серии мероприятий, организованных Национальной академией наук Азербайджана (НАНА) по случаю 100-летнего юбилея со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, в академическом городке заложен парк редких деревьев.

Об этом Report сообщили в НАНА.

Целью создания парка редких деревьев является сохранение экологии в стране, пропаганда заботы о природе и увековечивание памяти общенационального лидера Гейдара Алиева, который всегда придавал большое значение здоровой окружающей среде.

Академик Иса Габиббейли рассказал, что в парке посажены занесенные в Красную книгу различные виды клена, железное дерево, Кавказская пальма, Лянкаранская акация, Каркас кавказский и прочие редкие виды.

В общей сложности посажены 50 редких декоративных деревьев и 50 кустарников, устойчивых к климатическим условиям страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAMEA-da “Heydər Əliyev İli”nə töhfə olaraq Nadir ağaclar parkı salınıb

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