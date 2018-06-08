В НАНА увеличено количество вице-президентов - СПИСОК

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ На сегодняшнем общем собрании Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) избраны новые вице-президенты.

Как сообщает Report, президент НАНА Акиф Ализаде заявил, что число вице-президентов увеличено на 3 человека.

Так, академик Наргиз Пашаева избрана новым членом Президиума НАНА и вице-президентом по сфере образования.

Ирада Гусейнова избрана членом Президиума по сфере биологии и вице-президентом. Член-корреспондент НАНА Билал Билалов избран членом Президиума НАНА и вице-президентом.

Прежние вице-президенты НАНА - академики Ибрагим Гулиев, Иса Габиббейли, Тофик Нагиев и Дильгям Тагиев по-прежнему будут занимать свою должность.

Кроме того, академиком-секретарем отделения биологических и медицинских наук НАНА стал Ахлиман Амирасланов, академиком-секретарем физико-математического и технического отделения стал Назим Мамедов, академиком-секретарем отделения наук о Земле - Фахраддин Гадиров, академиком-секретарем отделения химии - Дильгям Тагиев, академиком-секретарем отделения общественных наук - Наргиз Ахундова, академиком-секретарем гуманитарных наук Теймур Керимли.