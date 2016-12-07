В НАНА создана комиссия по борьбе с псевдонаукой

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В повестку очередного заседания Президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) вошел вопрос относительно борьбы с пвсевдонаукой.

Как сообщает Report, президент НАНА, академик Акиф Ализаде отметил, что проводимые в последние годы разносторонние реформы в области научной деятельности и мероприятия по пропаганде науки привели к тому, что авторитет науки в обществе возрос. Подчеркнув, что, наряду с этим, наблюдается ряд негативных тенденций по отношению к научной деятельности, академик добавил, что особенно возрос интерес к псевдонауке и распространилась имитация научной деятельности.

Учитывая все вышеизложенное, Президиум принял постановление о создании Комиссии с целью разъяснения сущности и доведения до общественности псевдонаучных утверждений, а также проведения просветительских мероприятий для борьбы с псевдонаукой. Был утвержден состав Комиссии по борьбе с псевдонаукой.