​В НАНА резко сократили план приема в докторантуру

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Основной задачей во время приема в докторантуру Национальной академии наук Азербайджана, (НАНА) является верное определение научного направления молодых ученых. Его тема обязательно должна соответствовать приоритетным направлениям академии". Как сообщает Report, об этом заявил президент академии Акиф Ализаде.

Президент НАНА заявил, что по этой причине резко сократился план приема в докторантуру. По словам А.Ализаде в этом году прием в докторантуру будет проводится на очень высоком уровне: "Прием в докторантуру был обсужден во всех отделах академии и приняты соответствующие решения. В этом году запланирован прием в докторантуру 100-120 человек".