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В НАНА проводится экстренное заседание с участием представителя Администрации президента

В НАНА проводится экстренное заседание с участием представителя Администрации президента Началось закрытое заседание Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).
Наука и образование
29 июля 2022 г. 11:14
В НАНА проводится экстренное заседание с участием представителя Администрации президента

Началось закрытое заседание Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, на заседании обсуждаются вопросы, вытекающие из указа о некоторых мерах по совершенствованию управления в области науки и образования, подписанного президентом Ильхамом Алиевым 28 июля.

В заседании принимают участие исполняющий обязанности президента НАНА Ариф Гашимов, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева и члены президиума Академии.

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Версия на английском языке Azerbaijan's Academy of Sciences holds urgent meeting with participation of Presidential Administration official
Версия на азербайджанском языке AMEA-da təcili iclas keçirilir, PA rəsmisi də iştirak edir

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