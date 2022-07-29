В НАНА проводится экстренное заседание с участием представителя Администрации президента

Началось закрытое заседание Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Началось закрытое заседание Президиума Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, на заседании обсуждаются вопросы, вытекающие из указа о некоторых мерах по совершенствованию управления в области науки и образования, подписанного президентом Ильхамом Алиевым 28 июля.

В заседании принимают участие исполняющий обязанности президента НАНА Ариф Гашимов, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева и члены президиума Академии.