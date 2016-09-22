В НАНА прошли обсуждения "Стратегической дорожной карты по национальной экономике и основным секторам экономики"

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ 22 сентября состоялось заседание Президиума Национальной академии наук Азербайджана по обсуждению "Стратегической дорожной карты по национальной экономике и основным секторам экономики". На мероприятии приняли участие помощник президента Азербайджанской Республики по экономическим реформам Натиг Амиров, а также руководство Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

Как сообщили Report из отдела по связям с общественностью Управления по связям с общественностью и популяризации науки аппарата Президиума НАНА, вступительным словом заседание открыл президент НАНА, академик Акиф Ализаде.

Отметив, что в ближайшие дни будет торжественно отпраздновано 25-летие со дня восстановления независимости нашего государства, академик добавил, что за это время был пройден большой путь, получены важные достижения во всех сферах, в том числе и в области экономики.

Руководитель НАНА отметил, что в настоящее время Азербайджан находится в начале следующего этапа развития: "Наша страна вступает в пост-нефтяной период. У данного периода есть своеобразные закономерности и требования в области экономической политики. Основными приоритетами нового этапа станут повышение конкурентоспособности отечественной экономики в международном пространстве, уменьшение зависимости от импорта, основательное увеличение экспорта ненефтяной продукции. По этой причине глава государства поручил составить дорожную карту новых экономических реформ на ближайшие годы, а также в перспективе, и подписал в связи с этим специальное распоряжение".

Академик Акиф Ализаде отметил, что каждый из секторов, нашедших свое отражение в дорожной карте экономических реформ, сможет развиваться при использовании передовых научных достижений. Президент НАНА подчеркнул, что развитие как этих секторов, так и областей инфраструктуры, включенных в дорожную карту, требует ускоренного и эффективного применения научных достижений. Руководитель Академии также добавил, что, наряду со стратегией экономического развития и планом мероприятий на 2017-2020-е гг., Стратегическая дорожная карта выявит общие цели, которые необходимо достичь до 2025 года и в последующие годы. Затем в своем выступлении помощник президента Азербайджанской Республики по экономическим реформам Натиг Амиров отметил, что президент Ильхам Алиев успешно продолжает новый этап экономических реформ, основываясь на стратегию развития республики, автором которой является общенациональный лидер Гейдар Алиев. Докладчик сообщил, что в разработке Стратегической дорожной карты наряду с государственными органами активное участие принимали местные и зарубежные академические структуры, образовательные учреждения, представители частного сектора и гражданского общества, и добавил, что были использованы все возможности для того, чтобы документ был инклюзивным, всеобъемлющим. Натиг Амиров довел до сведения присутствующих, что в рамках Стратегической дорожной карты были подготовлены подробная дорожная карта на один год, стратегия экономического развития и план мероприятий на 2016-2020-е гг., долгосрочный прогноз на 2025 год и целевой прогноз на период после 2025 года. Докладчик также добавил, что Стратегическая дорожная карта, включающая в себя шесть основных производственных и служебных секторов, два социальных сектора и три инфраструктурных сектора, в течение следующего десятилетия будет основным стратегическим документом экономического развития страны.

Отметив, что НАНА принимала активное участие в составлении Стратегической дорожной карты, Натиг Амиров добавил, что в последние годы НАНА, будучи высшим научным органом страны, играет активную роль в применении инновационных новшеств отечественной науки в отдельных секторах национальной экономики и проведении реформ, которые осуществляются для создания дополнительной экономической ценности. На мероприятии с презентацией на тему "Экономика Азербайджана: глобальные призывы и национальная стратегия" выступил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы. Руководитель центра отметил, что в Азербайджане продолжится строительство конкурентоспособной и инклюзивной экономики, а также будут осуществляться мероприятия в целях устойчивого экономического развития. Вюсал Гасымлы подчеркнул, что, повысив долгосрочный (потенциальный) уровень экономического роста, Азербайджан увеличит объем совокупного выпуска. Он отметил, что для этого в течение короткого периода будет проводиться фискальная и монетарная политика, а в течение среднего и длительного сроков будут еще более улучшены инвестиционная среда и инфраструктура, поддерживающие совокупное предложение, расширены возможности выхода на рынок и усилены позиции в цепи глобальных ценностей.

На мероприятии с докладом "Реформы в национальной экономике и дальнейшие перспективы" выступил председатель Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по экономической политике, промышленности и предпринимательству, академик Зияд Самедзаде. Он отметил, что дорожная карта является документом, который служит будущему Азербайджана. Сказав, что подготовленные 12 книг основываются на опыт, который оправдал себя в современном мире, академик отметил, что эти издания смогут оказать свое положительное влияние на проведение в стране в будущем экономических реформ и претворение в жизнь стратегии экономического развития.

Зияд Самедзаде подчеркнул, что, в отличие от некоторых стран, Азербайджан избрал свою модель развития. Он отметил, что в 1993 году, когда страна столкнулась с угрозой потери независимости, смелые решения, принятые общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, недопущение приватизации государственного нефтяного сектора и природных богатств создали возможность для того, что страна достигла сегодняшнего уровня.

Далее директор Института экономики НАНА, доктор экономических наук Назим Иманов, выступивший с докладом "Документ дорожной карты в контексте новой экономики", отметил, что дорожная карта будет отличаться от предыдущей стратегии развития по охватываемому периоду, конкретике и технологии разработки. Назим Иманов подчеркнул, что в рамках реформ ожидается изменение соотношения между государственным и частным сектором в пользу второго, облегчение налогового бремени учреждений, улучшение бизнес-среды, создание более благоприятных условий для зарубежных инвесторов и т.д.

На мероприятии был заслушан доклад председателя Комитета Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по науке и образованию, вице-президента НАНА, академика Исы Габиббейли "Роль науки и законодательства в проведении экономических реформ". Он отметил, что дорожная карта дает возможность думать о будущем экономики Азербайджана с оптимизмом. Отметив, что подробно ознакомился с изданиями, академик добавил, что при подготовке документа был изучен мировой опыт в данной сфере, активное участие в дискуссиях принимали также и специалисты НАНА. Иса Габиббейли подчеркнул, что основной целью заседания является получение последних сведений о предусмотренных к осуществлению экономических и институциональных реформах, доведение до общественности республики мнения ученых и специалистов НАНА, а также проведение дискуссий об обязанностях НАНА в области научного обеспечения экономических реформ и стоящих перед учеными задачах.

Академик-секретарь НАНА, директор Института информационных технологий, академик Расим Алигулиев выступил с докладом "Возможности современных технологий и роль ИКТ в экономическом развитии". Первым делом академик сообщил о целях и основных задачах государственной политики, проводимой в области построения в Азербайджане информационного общества. Он отметил, что для построения информационного общества в республике проведены необходимые структурные реформы, сформированы соответствующая законодательная база и техническая инфраструктура, создана благоприятная инвестиционная среда. Благодаря последовательным и успешным мероприятиям в данной сфере в стране наблюдается ускоренное и устойчивое развитие ИКТ-сектора.

По словам Расима Алигулиева, в стране созданы благоприятные условия для развития экономики знаний, которая является одним из основных секторов информационной экономики; в данной сфере получены определенные достижения, ИКТ-сектор превратился в ведущий и динамично развивающийся сектор национальной экономики. Докладчик отметил, что для обеспечения модернизации и устойчивого развития экономики необходимо широко и плодотворно использовать возможности ИКТ. Академик привел наглядные примеры серьезных качественных изменений, происходящих в традиционных экономических сферах посредством применения ИКТ, а также рассказал об опыте передовых стран мира в сфере ИКТ и экономики знаний. Он отметил, что важными экономическими основами пост-нефтяного периода являются именно ИКТ и экономика знаний, на которые возлагаются большие надежды. В своем выступлении Расим Алигулиев также говорил об экономических перспективах, основывающихся на новейшие ИКТ-средства, и озвучил свои предложения по развитию в Азербайджане ИКТ и экономики знаний.