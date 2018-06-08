В НАНА прошла церемония вручения "Золотой медали имени Низами Гянджеви"

© Report/ Elchin Murad

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ На общем собрании Национальной академии наук Азербайджана состоялась церемония вручения "Золотой медали имени Низами Гянджеви".

Как сообщает Report, президент академии Акиф Ализаде рассказал о премии, сообщил, что представления о выдвинувших кандидатуры для участия в конкурсе совместно с соответствующими документами были переданы в Экспертную комиссию.

На мероприятии сообщили, что заключение об отобранных кандидатах, удостоенных золотой медали было передано в президиум.

За фундаментальные научные исследования, посвященные актуальным проблемам поиска, разведки и разработки морских месторождений нефти и газа, разведку нефтегазовых месторождений в Каспийском море и за большие заслуги в развитии нефтепромышленности Азербайджана действительный член НАНА Хошбахт Юсифзаде и за фундаментальный научный вклад в создание современной физики плазмы действительный член РАН Роальд Сагдеев были награждены "Золотой медалью имени Низами Гянджеви Азербайджанской Республики".