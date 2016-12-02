В НАНА прошел семинар на тему рационального использования электронных баз данных

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Институте ботаники НАНА прошел просветительский семинар на тему "Рациональное использование электронных баз данных для научных исследований".

Как сообщили Report из отдела по связям с общественностью института, на мероприятии заведующий отделом образования Института ботаники, доцент Рашад Салимов ознакомил присутствующих с правилами рационального использования основных элементов и возможностями таких глобальных баз данных как Web of Science и Scopus при подготовке научно-исследовательских работ.

Напомним, что согласно заключенному в октябре этого года между НАНА и организацией Thomson Reuters контракту, для более 40 научно-исследовательских учреждений НАНА и их многочисленных ученых и специалистов была создана возможность использования библиометрической сети (Web of Science) платформы Thomson Reuters.