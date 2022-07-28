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В НАНА пройдут выборы президента, действительных и членов-корреспондентов

В НАНА пройдут выборы президента, действительных и членов-корреспондентов В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) пройдут выборы президента, действительных и членов-корреспондентов.
Наука и образование
28 июля 2022 г. 20:28
В НАНА пройдут выборы президента, действительных и членов-корреспондентов

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) пройдут выборы президента, действительных и членов-корреспондентов.

Как сообщает Report, научные институты, оставшиеся на балансе НАНА, а также переданные Министерству науки и образования, продолжат свою работу в прежнем порядке.

Подведомственными НАНА научными учреждениями являются:

Институт истории им. Аббасгулу ага Бакиханова;

Институт археологии, этнографии и антропологии;

Институт востоковедения им. академика Зии Буниятова;

Институт философии и социологии;

Институт литературы им. Низами Гянджеви;

Институт языкознания им. Насими;

Институт архитектуры и искусства;

Институт рукописей имени Мухаммеда Физули;

Институт Фольклора;

Институт Истории Науки;

Институт Кавказоведения;

Научный Центр "Азербайджанская Национальная Энциклопедия";

Центральная Научная Библиотека;

Издательство "Наука".

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