В НАНА пройдут выборы президента, действительных и членов-корреспондентов

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) пройдут выборы президента, действительных и членов-корреспондентов.

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) пройдут выборы президента, действительных и членов-корреспондентов.

Как сообщает Report, научные институты, оставшиеся на балансе НАНА, а также переданные Министерству науки и образования, продолжат свою работу в прежнем порядке.

Подведомственными НАНА научными учреждениями являются:

Институт истории им. Аббасгулу ага Бакиханова;

Институт археологии, этнографии и антропологии;

Институт востоковедения им. академика Зии Буниятова;

Институт философии и социологии;

Институт литературы им. Низами Гянджеви;

Институт языкознания им. Насими;

Институт архитектуры и искусства;

Институт рукописей имени Мухаммеда Физули;

Институт Фольклора;

Институт Истории Науки;

Институт Кавказоведения;

Научный Центр "Азербайджанская Национальная Энциклопедия";

Центральная Научная Библиотека;

Издательство "Наука".