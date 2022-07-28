В НАНА пройдут выборы президента, действительных и членов-корреспондентов

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) пройдут выборы президента, действительных и членов-корреспондентов.
Как сообщает Report, научные институты, оставшиеся на балансе НАНА, а также переданные Министерству науки и образования, продолжат свою работу в прежнем порядке.
Подведомственными НАНА научными учреждениями являются:
Институт истории им. Аббасгулу ага Бакиханова;
Институт археологии, этнографии и антропологии;
Институт востоковедения им. академика Зии Буниятова;
Институт философии и социологии;
Институт литературы им. Низами Гянджеви;
Институт языкознания им. Насими;
Институт архитектуры и искусства;
Институт рукописей имени Мухаммеда Физули;
Институт Фольклора;
Институт Истории Науки;
Институт Кавказоведения;
Научный Центр "Азербайджанская Национальная Энциклопедия";
Центральная Научная Библиотека;
Издательство "Наука".