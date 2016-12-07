В НАНА произошли очередные кадровые назначения и структурные изменения

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Национальной академии наук Азербайджана произошли очередные кадровые назначения и структурные изменения.

Об этом Report сообщили из отдела по связям с общественностью Управления популяризации науки и связей с общественностью аппарата Президиума НАНА.

По информации, доктор философии по аграрным вопросам Вюгар Бабаев был назначен директором Парка высоких технологий НАНА, доктор философии по техническим наукам Санан Абдуллаев – директором ООО "Парк науки и технологий НАНА". Доктор биологических наук Керим Гасымов был назначен заместителем директора Института биофизики НАНА по научной работе, доктор философии по медицине Азад Абдуррагимов – заместителем директора вышеназванного института по инновациям и трансферу.

Кроме того, доктор философии по философии Рахиль Наджафов был назначен заместителем директора Института кавказоведения по научной работе, доктор философии по политическим наукам Заур Алиев – ученым секретарем Института истории науки, доктор философии по истории Ирада Алиева – ученым секретарем Института истории имени Аббаскули ага Бакиханова.

Помимо этого, структурные изменения произошли и в институтах Искусства и литературы и архитектуры имени Низами НАНА.

В структурах институтов Рукописей имени М.Физули, Института языкознания имени Насими, Институте литературы, фольклора, архитектуры и искусства были созданы отделы связей с общественностью.