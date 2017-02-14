В НАНА подписано Соглашение о намерениях

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В Президиуме Национальной академии наук Азербайджана состоялась церемония подписания Соглашения о намерениях между НАНА и ООО INTERTELECOM.

Как сообщили Report из отдела по связям с общественностью Управления по связям с общественностью и популяризации науки аппарата Президиума НАНА, президент НАНА, академик Акиф Ализаде рассказал о значении сотрудничества с ООО INTERTELECOM.

Академик сказал, что данное соглашение внесет большой вклад в инновационную деятельность отечественной науки и развитие взаимного сотрудничества между наукой и производством: "Соглашение о намерениях будет способствовать расширению сфер инноваций и высоких технологий, опирающихся на современные научные достижения. Благодаря большим возможностям Парка высоких технологий, созданного распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, мы сможем успешно осуществлять нашу инновационную деятельность. Уверен, что, сотрудничая с вами, ученые Азербайджана приобретут большой опыт".

Затем выступил президент ООО INTERTELECOM Реза Вазири, который выразил удовлетворение от посещения Академии: "В современном мире научные результаты являются богатством. Сегодня мы подпишем соглашение, которое заложит основу дальнейших научных достижений. Надеюсь, в результате нашего сотрудничества мы добьемся больших успехов".

В своих выступлениях руководитель Управления делами НАНА, доктор философии по политическим наукам Фатали Абдуллаев и заведующий Отделом инноваций, директор Парка высоких технологий, доктор философии по аграрным наукам Вюгар Бабаев рассказали о значимости соглашения и его будущей роли в коммерциализации науки. Затем стороны подписали Соглашение о намерениях. Целью документа является определение необходимых сфер сотрудничества в деле формирования в стране политики в области науки и технологий, создания национальной инновационной системы, осуществления ряда важных проектов и программ, усовершенствования существующей инфраструктуры и т.д.

Соглашение подписали президент НАНА, академик Акиф Ализаде и президент ООО INTERTELECOM Реза Вазири.