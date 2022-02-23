В НАНА подготовлен "Проект стратегии развития азербайджанской науки до 2030 года"

Исполняющий обязанности президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Ариф Гашимов встретился с руководителями научных учреждений, входящих в отделение химических наук Академии.

Исполняющий обязанности президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Ариф Гашимов встретился с руководителями научных учреждений, входящих в отделение химических наук Академии.

Как сообщили Report в пресс-службе президиума НАНА, основными темами обсуждения на встрече были задачи, стоящие перед институтами Академии, существующие проблемы, пути их преодоления, а также работа, которую предстоит проделать для достижения высоких научных достижений и проведения реформ.

В своем выступлении академик Ариф Гашимов сообщил о подготовке в НАНА "Проекта стратегии развития азербайджанской науки до 2030 года": "Ученые отделения химических наук внесли большой вклад в разработку проекта. Они приняли непосредственное участие в подготовке этого документа, внеся свои ценные предложения. В ближайшее время проект будет широко обсуждаться. Я думаю, что если мы добьемся утверждения проекта на государственном уровне, то это будет важным вкладом в развитие азербайджанской науки".