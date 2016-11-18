В НАНА обсудили проект "Доктрины развития азербайджанской науки"

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Президиума НАНА был обсужден проект "Доктрины развития азербайджанской науки".

Как сообщает Report, выступивший президент НАНА, академик Акиф Ализаде отметил, что одним из основных приоритетов государственной политики является развитие науки в стране.

Сказав, что будущее Азербайджана, его экономическая, политическая и военная мощь напрямую связаны с научным потенциалом республики, академик подчеркнул, что стратегия продолжительного развития страны, а также возникшие в современном мире глобальные экономические проблемы создали необходимость в развитии страны в ногу с развитием науки.

А.Ализаде отметил, что в проекте подготовленного Президиумом документа предусмотрена реализация комплекса мероприятий, нацеленных на сохранение и развитие существующего научно-технического потенциала, усовершенствование систем управления, организации и финансирования науки, подготовку высокоспециализированных кадров, направление приоритетов научных исследований на решение социально-экономических проблем республики и проблем культуры и общества, интеграцию науки и образования, усиление нормативно-правовой базы и информационного обеспечения науки, улучшение социального обеспечения научных сотрудников. Академик добавил, что проект документа широко обсуждался на заседании Республиканского совета по координации научных исследований.

После дискуссий Президиум одобрил проект Доктрины. Было принято решение о представлении данного проекта президенту Азербайджанской Республики для утверждения.