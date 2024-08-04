В Нахчыванской АР прошел экзамен для желающих получить сертификат профессионального бухгалтера

В Нахчыване был проведен тестовый экзамен для сотрудников, готовящихся к получению сертификата профессионального бухгалтера.

В Нахчыванской АР был проведен тестовый экзамен для сотрудников, готовящихся к получению сертификата профессионального бухгалтера.

Как сообщает местное бюро Report, экзамен был организован в соответствии с экзаменационной программой Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) с целью оценки знаний сотрудников аппарата министерства финансов и местных финансовых органов, готовящихся к экзамену на получение сертификата профессионального бухгалтера международного образца.

Заместитель министра финансов Эльвин Алимарданов подчеркнул важность получения данного сертификата и отметил необходимость проведения тренингов для повышения профессионализма сотрудников финансовой сферы.

Экзамен продлился один час.

Отметим, что тренинги для сотрудников проводятся с 19 июля два раза в неделю посредством онлайн-платформы Zoom и один раз очно с приглашением тренера-эксперта Арифа Атаханлы в Нахчыване.