В Нахчыване впервые проведены экзамены по набору вспомогательного персонала в образовательные учреждения

В Нахчыванском шахматном центре и городской средней школе № 4 сегодня прошел тестовый экзамен на вакантные должности заведующего хозяйством, заведующего библиотекой, библиотекаря, руководителя организации детского объединения, психолога, лаборанта и секре

В Нахчыванском шахматном центре и городской средней школе № 4 сегодня прошел тестовый экзамен на вакантные должности заведующего хозяйством, заведующего библиотекой, библиотекаря, руководителя организации детского объединения, психолога, лаборанта и секретаря-машинистки в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Министерства образования Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщили местному бюро Report в ведомстве, в конкурсе, организованном впервые для обеспечения образовательных учреждений высококвалифицированными кадрами и прозрачного осуществления процесса набора персонала, приняли участие около 600 кандидатов на 126 вакантных должностей.

Кандидаты, прошедшие тестовый этап конкурса, пройдут собеседование с комиссией.

Наблюдавший за экзаменационным процессом заместитель полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской АР Самир Сеидахмедли пожелал участникам успехов.

Отметим, что в течение учебного года предусматривается провести конкурс на замещение вакантных должностей директора, заместителя директора, организатора по внешкольному и внеклассному воспитанию.