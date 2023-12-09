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В Нахчыване впервые проведены экзамены по набору вспомогательного персонала в образовательные учреждения

В Нахчыване впервые проведены экзамены по набору вспомогательного персонала в образовательные учреждения В Нахчыванском шахматном центре и городской средней школе № 4 сегодня прошел тестовый экзамен на вакантные должности заведующего хозяйством, заведующего библиотекой, библиотекаря, руководителя организации детского объединения, психолога, лаборанта и секре
Наука и образование
9 декабря 2023 г. 19:12
В Нахчыване впервые проведены экзамены по набору вспомогательного персонала в образовательные учреждения

В Нахчыванском шахматном центре и городской средней школе № 4 сегодня прошел тестовый экзамен на вакантные должности заведующего хозяйством, заведующего библиотекой, библиотекаря, руководителя организации детского объединения, психолога, лаборанта и секретаря-машинистки в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Министерства образования Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщили местному бюро Report в ведомстве, в конкурсе, организованном впервые для обеспечения образовательных учреждений высококвалифицированными кадрами и прозрачного осуществления процесса набора персонала, приняли участие около 600 кандидатов на 126 вакантных должностей.

Кандидаты, прошедшие тестовый этап конкурса, пройдут собеседование с комиссией.

Наблюдавший за экзаменационным процессом заместитель полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской АР Самир Сеидахмедли пожелал участникам успехов.

Отметим, что в течение учебного года предусматривается провести конкурс на замещение вакантных должностей директора, заместителя директора, организатора по внешкольному и внеклассному воспитанию.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda ilk dəfə təhsil müəssisələrinin yardımçı heyəti üçün test imtahanı keçirilir

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