В Нахчыване впервые проведены экзамены по набору вспомогательного персонала в образовательные учреждения

В Нахчыванском шахматном центре и городской средней школе № 4 сегодня прошел тестовый экзамен на вакантные должности заведующего хозяйством, заведующего библиотекой, библиотекаря, руководителя организации детского объединения, психолога, лаборанта и секретаря-машинистки в образовательных учреждениях, находящихся в ведении Министерства образования Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщили местному бюро
Кандидаты, прошедшие тестовый этап конкурса, пройдут собеседование с комиссией.
Наблюдавший за экзаменационным процессом заместитель полномочного представителя президента Азербайджана в Нахчыванской АР Самир Сеидахмедли пожелал участникам успехов.
Отметим, что в течение учебного года предусматривается провести конкурс на замещение вакантных должностей директора, заместителя директора, организатора по внешкольному и внеклассному воспитанию.