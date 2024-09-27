В Нахчыване создан Экзаменационный центр

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) создан Экзаменационный центр.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, центр создан Министерством образования НАР для централизованного мониторинга успеваемости учащихся с целью повышения качества образования.
Здесь 6 раз в течение учебного года будут организованы бесплатные пробные экзамены: в IV-VIII классах - в общем формате, а в IX-XI классах - в выпускном формате.
В здании установлены самые современные оптические считыватели, полиграфическое оборудование, бумажная продукция и другие полиграфические материалы.