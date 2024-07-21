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В Нахчыване проведен тестовый экзамен по приему на службу в органы юстиции

В Нахчыване проведен тестовый экзамен по приему на службу в органы юстиции В рамках мер по обновлению кадрового состава Министерства юстиции Нахчыванской АР в здании Консерватории Нахчыванского государственного университета был проведен очередной тестовый конкурсный экзамен для юристов, желающих работать в исполнительных и проб
Наука и образование
21 июля 2024 г. 16:08
В Нахчыване проведен тестовый экзамен по приему на службу в органы юстиции

В Нахчыване проведен тестовый экзамен по приему на службу в органы юстиции.

Как сообщает местное бюро Report, экзамен был организован для укомплектования местных учреждений исполнения и пробации Министерства юстиции Нахчыванской АР подготовленными молодыми юристами.

Экзамен был проведен в здании Консерватории Нахчыванского государственного университета.

В качестве наблюдателей на экзамен были приглашены представители институтов гражданского общества (НПО) и средств массовой информации, действующих в Нахчыване. Экзамен удачно сдали 13 кандидатов, они будут приглашены на этап собеседования. Список этих лиц размещен на сайтах Минюста (www.justice.gov.az) и Государственного экзаменационного центра (www.dim.gov.az).

Для участия в собеседовании прошедшие этап тестового экзамена кандидаты должны представить предусмотренные законодательством документы в течение 15 рабочих дней, с 9 до 18 часов, в отдел кадров Министерства юстиции Нахчыванской АР (адрес: г. Нахчыван, ул. Ислам Сафарли, 1). Перечень кадровой документации и соответствующие образцы можно получить на сайте министерства.

Отметим, что кандидаты, отвечающие требованиям, установленным законом Азербайджанской Республики "О прохождении службы в органах юстиции", допускаются к следующему этапу, и с ними будет проведено собеседование. О дате и месте проведения собеседования кандидатам будет сообщено заранее.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı test imtahanı keçirilib

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