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В Нахчыване проведен экзамен по приему в органы юстиции

В Нахчыване проведен экзамен по приему в органы юстиции В Нахчыванской Автономной Республике проведен экзамен по приему в органы юстиции.
Наука и образование
11 мая 2025 г. 13:50
В Нахчыване проведен экзамен по приему в органы юстиции

В Нахчыванской Автономной Республике проведен экзамен по приему в органы юстиции.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Экзамен был организован в электронной форме с использованием компьютеров в средней школе №4 г. Нахчывана.

Экзамен начался в 10:00 и продолжался 3 часа. Кандидаты имели возможность ознакомиться с результатами по завершении экзамена или по истечении отведенного времени. Результаты также будут размещены на сайте ГЭЦ в течение завтрашнего дня.

В экзамене приняли участие 13 человек. 10 кандидатов, набравших 55 и более баллов, допущены ко второму этапу конкурса – собеседованию.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanın ədliyyə orqanlarına qəbul imtahanı keçirilib

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