В Нахчыване прошел очередной тур Республиканской олимпиады по русскому языку и литературе

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Нахчыване прошел очередной тур IХ Республиканской олимпиады по русскому языку и литературе.

Как сообщили Report в бакинском представительстве Россотрудничества, в нем приняли участие учащиеся 17 средних школ города Нахчывана. Второй год подряд в олимпиаде принимают участие курсанты Нахчыванского военного училища имени Гейдара Алиева.

Олимпиада организована посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане, министерством образования Азербайджана и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

В этот же день учащиеся школы №3 города Нахчывана приняли участие в проекте "Пушкиниана". Участники проекта зачитали стихи Александра Пушкина, исполнили романсы, представили мини-спектакли по мотивам его произведений.

Очередные туры олимпиады пройдут 12 и 13 мая в городе Баку.