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    В Нахчыване прошел очередной тур Республиканской олимпиады по русскому языку и литературе

    В Олимпиаде приняли участие учащиеся 17 средних школ города Нахчывана

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ В Нахчыване прошел очередной тур IХ Республиканской олимпиады по русскому языку и литературе.

    Как сообщили Report в бакинском представительстве Россотрудничества, в нем приняли участие учащиеся 17 средних школ города Нахчывана. Второй год подряд в олимпиаде принимают участие курсанты Нахчыванского военного училища имени Гейдара Алиева.

    Олимпиада организована посольством России, представительством Россотрудничества в Азербайджане, министерством образования Азербайджана и Ассоциацией преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

    В этот же день учащиеся школы №3 города Нахчывана приняли участие в проекте "Пушкиниана". Участники проекта зачитали стихи Александра Пушкина, исполнили романсы, представили мини-спектакли по мотивам его произведений.

    Очередные туры олимпиады пройдут 12 и 13 мая в городе Баку.

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