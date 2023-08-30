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В Нахчыване пройдут школьные ярмарки

В Нахчыване пройдут школьные ярмарки С 1 по 15 сентября в Нахчыване пройдут школьные ярмарки.
Наука и образование
30 августа 2023 г. 18:46
В Нахчыване пройдут школьные ярмарки

С 1 по 15 сентября в Нахчыване пройдут школьные ярмарки.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики.

Ярмарка будет проходить ежедневно с 9:00 до 14:00 в Доме книги на проспекте Гейдара Алиева в городе Нахчыване, а также в районных центрах при совместной организации Министерства экономики, Министерства образования и местных органов исполнительной власти Нахчыванской Автономной Республики.

На ярмарке населению будет предложена качественная школьная и спортивная формы, обувь и школьные принадлежности по доступным ценам.

"Мы приглашаем всех родителей и учителей на ярмарки, чтобы воспользоваться созданными условиями", - сообщили в Министерстве.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda məktəbli yarmarkası keçiriləcək

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