В Нахчыване пройдут школьные ярмарки

С 1 по 15 сентября в Нахчыване пройдут школьные ярмарки.

С 1 по 15 сентября в Нахчыване пройдут школьные ярмарки.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщили в Министерстве экономики Нахчыванской Автономной Республики.

Ярмарка будет проходить ежедневно с 9:00 до 14:00 в Доме книги на проспекте Гейдара Алиева в городе Нахчыване, а также в районных центрах при совместной организации Министерства экономики, Министерства образования и местных органов исполнительной власти Нахчыванской Автономной Республики.

На ярмарке населению будет предложена качественная школьная и спортивная формы, обувь и школьные принадлежности по доступным ценам.

"Мы приглашаем всех родителей и учителей на ярмарки, чтобы воспользоваться созданными условиями", - сообщили в Министерстве.