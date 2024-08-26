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В Нахчыване продлен срок приема документов в рамках конкурса по набору директоров школ

В Нахчыване продлен срок приема документов в рамках конкурса по набору директоров школ В Нахчыване на два дня продлен срок приема документов в рамках конкурса на замещение должности директора общеобразовательных учреждений с числом учащихся до 500 человек.
Наука и образование
26 августа 2024 г. 22:58
В Нахчыване продлен срок приема документов в рамках конкурса по набору директоров школ

В Нахчыване на два дня продлен срок приема документов в рамках конкурса на замещение должности директора общеобразовательных учреждений с числом учащихся до 500 человек.

Как сообщает местное бюро Report, процесс будет активен до 28 августа.

Кандидаты должны представить необходимые документы в районные (городские) отделы образования в рабочие дни с 10:00 до 17:00.

Документы, необходимые для участия в конкурсе:

- личный листок по учету кадров;

- копия документа, удостоверяющего личность;

- копия трудовой книжки;

- копии документа о высшем образовании и приложения к нему.

Кандидаты должны иметь высшее педагогическое образование, соответствующий стаж не менее 5 лет (3 года в случае наличия ученой степени и ученого звания по специальности организация и управление образованием), а также осуществлять в настоящее время педагогическую деятельность в общеобразовательном учреждении.

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