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В Нахчыване планируют построить новые детские сады и школы

В Нахчыване планируют построить новые детские сады и школы В ближайшие годы в Нахчыване планируется строительство около 10 детских садов и нескольких современных школьных зданий.
Наука и образование
8 августа 2024 г. 03:22
В Нахчыване планируют построить новые детские сады и школы

В ближайшие годы в Нахчыване планируется строительство около 10 детских садов и нескольких современных школьных зданий.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил журналистам министр образования Нахчыванской АР Эльхан Наджафов.

Напомнив, что на вступительных экзаменах в этом году 104 абитуриента набрали 600-700 баллов, глава Минобразования Нахчывана добавил, что АР заняла в этом плане второе место среди регионов Азербайджана.

"Обеспечение прозрачности управления образованием, создание равных возможностей, улучшение показателей на республиканских и международных олимпиадах – одни из важнейших задач, поставленных перед нами Уполномоченным представительством", - уточнил Э.Наджафов.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda yeni uşaq bağçaları və müasir məktəb binalarının tikintisi nəzərdə tutulur

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