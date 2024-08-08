В Нахчыване планируют построить новые детские сады и школы

В ближайшие годы в Нахчыване планируется строительство около 10 детских садов и нескольких современных школьных зданий.

В ближайшие годы в Нахчыване планируется строительство около 10 детских садов и нескольких современных школьных зданий.

Как передает местное бюро Report , об этом заявил журналистам министр образования Нахчыванской АР Эльхан Наджафов.

Напомнив, что на вступительных экзаменах в этом году 104 абитуриента набрали 600-700 баллов, глава Минобразования Нахчывана добавил, что АР заняла в этом плане второе место среди регионов Азербайджана.

"Обеспечение прозрачности управления образованием, создание равных возможностей, улучшение показателей на республиканских и международных олимпиадах – одни из важнейших задач, поставленных перед нами Уполномоченным представительством", - уточнил Э.Наджафов.