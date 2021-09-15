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В Нахчыване открылись школы

В Нахчыване открылись школы С сегодняшнего дня в Нахчыванской Автономной Республике начались занятия для школьников.
Наука и образование
15 сентября 2021 г. 10:02
В Нахчыване открылись школы
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С сегодняшнего дня в Нахчыванской Автономной Республике начались занятия для школьников.

Как сообщает Report, в общеобразовательных учреждениях Нахчыванской АР стартовали очные занятия.

В отличие от предыдущего периода, в этом году занятия в школах Нахчывана будут организованы в две смены для того, чтобы были созданы условия для школьников сидеть по одному за партами.

Отметим, что сегодня, 15 сентября, в Азербайджане отмечается День знаний. В связи с пандемией коронавируса Министерство образования страны приняло решение перенести начало 2021/2022 учебного года. Занятия для младших классов начнутся 22 сентября, а в высших и средних специальных учебных заведениях - 29 сентября.

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