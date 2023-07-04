В Нахчыване обнаружены надгробные памятники и образцы керамики античного периода

В Нахчыване ведутся археологические раскопки на месте поселения Тумбултепе.

В Нахчыване ведутся археологические раскопки на месте поселения Тумбултепе.

Нахчыванское бюро Report сообщает, что археологическая экспедиция Нахчыванского отделения НАНА начала исследования древнего поселения Тумбултепе. В результате проведенных исследований здесь обнаружены надгробный памятник и образцы керамики, относящиеся к античности.

Руководитель археологической экспедиции профессор Вели Бахшалиев сообщил, что это поселение было впервые зарегистрировано во время археологических раскопок в 2017 году, в ходе которых были обнаружены образцы керамики эпохи энеолита: "Проводимые в настоящее время исследования показывают, что поселение Тумбултепе является многослойным памятником. Возможно, здесь также будут обнаружены образцы материальной культуры времен энеолита и неолита".

Отметим, что на данный момент раскопана только верхняя часть холма, и на этом древнем поселении планируется провести крупномасштабные исследования.