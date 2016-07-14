В Нахчыване обнаружены крепостные стены, относящиеся к раннему периоду среднего бронзового века

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В июне-июле 2016 года в ходе археологических раскопок поблизости села Дизя Шарурского района обнаружены крепостные стены, относящиеся к раннему периоду среднего бронзового века.

Об этом Report сообщил член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Вели Бахшалиев.

По его словам, углеродный анализ указывает на то, что крепостные стены построены в конце 3-го века до нашей эры: "До сегодняшнего дня на Ближнем Востоке и Южном Кавказе не были обнаружены крепостные стены, построенные в 2135 году до н.э., поэтому это феноменальное событие считается революционным для истории региона".

В.Бахшалиев отметил, что для Нахчывана характерны жилые пункты крепостного типа, относящиеся к бронзовому веку.