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В Нахчыване начал работу Экзаменационный центр SAT

В Нахчыване начал работу Экзаменационный центр SAT В лицее с химико-биологическим уклоном Нахчыванского государственного университета состоялась презентация регионального экзаменационного центра SAT.
Наука и образование
11 июля 2023 г. 12:59
В Нахчыване начал работу Экзаменационный центр SAT

В лицее с химико-биологическим уклоном Нахчыванского государственного университета состоялась презентация регионального экзаменационного центра SAT.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, центр будет обеспечивать онлайн-регистрацию на экзамен Digital SAT, функционировать как консультационный центр и центр подготовки к SAT.

Нахчыванский государственный университет является первым государственным высшим учебным заведением, которое будет функционировать как экзаменационный центр SAT. Координатором Центра является Аида Джалилзаде. Нахчыванский государственный университет был официально зарегистрирован в качестве экзаменационного центра SAT организацией College Board США 14 июня 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda SAT İmtahan Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

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