В Нахчыване министр образования представлен коллективу

Вице-премьер Нахчыванской Автономной Республики Бахтияр Мамедов представил коллективу Министерства образования АР нового главу ведомства Эльхана Наджафова, назначенного решением Верховного меджлиса Нахчывана.
Как сообщает местное бюро
Бахтияр Мамедов обратил внимание на целенаправленные меры, предпринимаемые в последнее время в целях развития образования в АР, и пожелал коллективу ведомства успехов в этом направлении.
Эльхан Наджафов выразил благодарность за оказанное ему высокое доверие. Министр заявил, что будет упорно работать для должной реализации поставленных главой государства целей в сфере образования.