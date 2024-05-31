В Нахчыване министр образования представлен коллективу

Вице-премьер Нахчыванской Автономной Республики Бахтияр Мамедов представил коллективу Министерства образования АР нового главу ведомства Эльхана Наджафова, назначенного решением Верховного меджлиса Нахчывана.

Вице-премьер Нахчыванской Автономной Республики Бахтияр Мамедов представил коллективу Министерства образования АР нового главу ведомства Эльхана Наджафова, назначенного решением Верховного меджлиса Нахчывана.

Как сообщает местное бюро Report , поздравив нового министра с назначением, Б.Мамедов отметил, что за последние годы под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане, в том числе в автономной республике, достигнуты значительные успехи во всех областях, включая сферу образования.

Бахтияр Мамедов обратил внимание на целенаправленные меры, предпринимаемые в последнее время в целях развития образования в АР, и пожелал коллективу ведомства успехов в этом направлении.

Эльхан Наджафов выразил благодарность за оказанное ему высокое доверие. Министр заявил, что будет упорно работать для должной реализации поставленных главой государства целей в сфере образования.