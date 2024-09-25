В Нахчыване директора шести школ освобождены от должности

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) освобождены от должности директора шести школ.

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) освобождены от должности директора шести школ.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, министр образования НАР Эльхан Наджафов подписал соответствующий приказ.

Одним из них является директор Шарурского городского лицея с физико-математическим уклоном Али Аббасов, избранный депутатом Верховного меджлиса Автономной республики НАР.

Также освобождены от должности директор средней школы села Чомахтур Шарурского района Парвин Наджафсой, средней школы села Арбатан Шарурского района Айнур Бабаева, директор средней школы №2 города Шарур Севиль Гаджиева, директор средней школы села Хынджаб Кенгерлинского района Хазангюль Оруджова и директор средней школы №5 города Нахчыван Гюльхара Тарвердиева.