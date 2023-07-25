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В Нахчыване 44 выпускника награждены золотыми и серебряными медалями

В Нахчыване 44 выпускника награждены золотыми и серебряными медалями Объявлено число выпускников, закончивших общеобразовательные учебные заведения Нахчыванской Автономной Республики с особыми достижениями и награжденных золотыми и серебряными знаками отличия в 2022-2023 учебном году.
Наука и образование
25 июля 2023 г. 14:28
В Нахчыване 44 выпускника награждены золотыми и серебряными медалями

Объявлено число выпускников, закончивших общеобразовательные учебные заведения Нахчыванской Автономной Республики с особыми достижениями и награжденных золотыми и серебряными знаками отличия в 2022-2023 учебном году.

Как сообщили местному бюро Report в министерстве образования автономной республики, в прошлом учебном году в автономной республике 20 выпускников закончили 11 классы с золотыми, а 24 – серебряными медалями.

Имена награжденных золотыми и серебряными знаками отличия будут внесены в "Книгу почета" учебных заведений, которые они закончили.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda 44 məzun qızıl və gümüş nişana layiq görülüb

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