В Нахчыване 160 детей будут привлечены в группы дошкольного образования общинного типа

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в рамках поездки в Нахчыван ознакомился с деятельностью группы дошкольного образования общинного типа в средней школе №10.

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в рамках поездки в Нахчыван ознакомился с деятельностью группы дошкольного образования общинного типа в средней школе №10.

Как передает местное бюро Report , в рамках пилотной грантовой программы "Организация альтернативных услуг дошкольного образования", впервые реализуемой ведомством, четыре из 16 проектов-победителей организованы в школах Нахчывана.

В рамках программы группы дошкольного образования общинного типа созданы в Нахчыванской городской средней школе № 10, Шарурской городской школе № 2, а также в школах сел Дястя Ордубадского района и Салтаг Джульфинского района, в эти группы будут привлечены 160 детей.

Согласно "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" группы общинного типа планируется открыть еще в семи школах.