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В Нахчыване 160 детей будут привлечены в группы дошкольного образования общинного типа

В Нахчыване 160 детей будут привлечены в группы дошкольного образования общинного типа Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в рамках поездки в Нахчыван ознакомился с деятельностью группы дошкольного образования общинного типа в средней школе №10.
Наука и образование
22 июня 2024 г. 19:49
В Нахчыване 160 детей будут привлечены в группы дошкольного образования общинного типа

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в рамках поездки в Нахчыван ознакомился с деятельностью группы дошкольного образования общинного типа в средней школе №10.

Как передает местное бюро Report, в рамках пилотной грантовой программы "Организация альтернативных услуг дошкольного образования", впервые реализуемой ведомством, четыре из 16 проектов-победителей организованы в школах Нахчывана.

В рамках программы группы дошкольного образования общинного типа созданы в Нахчыванской городской средней школе № 10, Шарурской городской школе № 2, а также в школах сел Дястя Ордубадского района и Салтаг Джульфинского района, в эти группы будут привлечены 160 детей.

Согласно "Государственной программе социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы" группы общинного типа планируется открыть еще в семи школах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda məktəbəqədər təhsillə əhatə oluna bilməyən 160 uşaq icmaəsaslı qruplara cəlb edilib

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