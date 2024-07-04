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В Нахчыван привезено более 200 архивных документов из России

В Нахчыван привезено более 200 архивных документов из России Ученые Нахчывана продолжают собирать новые архивные материалы, связанные с древней экономической, политической и культурной историей Автономной Республики.
Наука и образование
4 июля 2024 г. 16:39
В Нахчыван привезено более 200 архивных документов из России

Ученые Нахчывана продолжают собирать новые архивные материалы, связанные с древней экономической, политической и культурной историей Автономной Республики.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, для этого из государственных архивов Российской Федерации собраны важные документы.

Доктора философии по истории Нахчыванского отделения Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ильхами Алиев и Яшар Рагимов получили из Государственного исторического архива Санкт-Петербурга важные документы, связанные с историей Нахчывана XIX-XX веков.

Как сообщил Report Ильхами Алиев, большинство этих документов носят экономический, а некоторые - политический характер, также содержат важную информацию о природных ресурсах Нахчывана и некогда проживавших здесь великих личностях.

По предварительным данным, общее количество документов составляет более 200 и состоит из 2 500 страниц.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyadan 200-dən çox arxiv sənədi Naxçıvana gətirilib

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