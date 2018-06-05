В Нафталане построят здание яслей-детского сада на 200 мест

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству нового здания яслей-детского сада в городе Нафталан".

Как сообщает Report, для строительства здания яслей-детского сада на 200 мест в городе Нафталан из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики Исполнительной власти города Нафталан выделено 3 млн манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.