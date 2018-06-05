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    В Нафталане построят здание яслей-детского сада на 200 мест

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по строительству нового здания яслей-детского сада в городе Нафталан". 

    Как сообщает Report, для строительства здания яслей-детского сада на 200 мест в городе Нафталан из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики  Исполнительной власти города Нафталан выделено 3 млн манатов.

    Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.

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