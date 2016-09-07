В Национальной академии наук Азербайджана создается отдел магистратуры

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ В структуре Управления науки и образования аппарата Президиума Национальной академии наук Азербайджана создается Отдел магистратуры.

Как сообщает Report, постановление об этом было принято на сегодняшнем заседании Президиума НАНА.

В своем выступлении по данному вопросу руководитель Управления науки и образования, доктор технических наук Аминага Садыгов отметил, что в последние годы с целью обеспечения интеграции науки и образования, ускорения развития научно-кадрового потенциала и повышения интереса молодежи к науке в Академии проводятся широкие реформы.

Начиная с 2015 года в НАНА вступительные экзамены в докторантуру и экзамены-минимумы по программе подготовки докторов философии проводятся методом тестирования, повышены требования к уровню знания докторантами иностранных языков. Также Аминага Садыгов сообщил, что впервые в истории научной организации в НАНА было организовано обучение на ступени магистратуры, на 2015/2016-й учебный год в магистратуру было принято 19 человек, на 2016/2017-й учебный год – 56 человек. Руководитель управления подчеркнул, что во время приема в магистратуру Академии среди бакалавров наблюдалась сильная конкуренция.

На заседании были утверждены результаты приема в магистратуру НАНА; руководителям соответствующих управлений аппарата Президиума и научных учреждений Академии были даны поручения в связи с организацией процесса обучения. Помимо этого, учитывая то, что в НАНА значительно увеличился объем организационной работы в сфере образования и возникла необходимость в расширении структуры и усилении кадрового потенциала Управления науки и образования, Президиум принял постановление, согласно которому в структуре Управления науки и образования аппарата Президиума НАНА был создан Отдел магистратуры, утверждены штатные единицы отдела. На должность руководителя Отдела магистратуры был назначен заместитель начальника Научно-аналитического отдела данного управления, доктор философии по технике Гусейн Гусейнов.