​В музей сдан серебряный штифт времен Шаха Исмаила Хатаи - ФОТО

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В Музей истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) поступил серебряный штифт, вырезанный по приказу основоположника государства Сефевидов, правителя Азербайджана Шаха Исмаила Хатаи.
Об этом Report сообщили из музея.
Штифт, находившийся в обороте в городе Лариджан на юге Ирана, относится к периоду правления Шаха Исмаила и Шаха Тахмасиба. Хотя по форме штифт напоминает заколку для волос, в свое время он заменял деньги.
Отметим, что данный штифт является единственным экспонатом, хранящимся в фонде Музея нумизматики.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
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