В Москве презентовали книгу Гасана Гасанова "Александр Македонский и Атропат"

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Москва. 18 мая. REPORT.AZ/ В московской Библиотеке иностранной литературы имени Рудомина прошла презентация книги Гасана Гасанова "Александр Македонский и Атропат", сообщает российское бюро Report.

Посол Азербайджана в Польше, доктор исторических наук Гасан Гасанов в своей книге рассказывает о малоизвестных исторических фактах, и на основе данных из различных древних источников выводит начало существования государственности на территории Азербайджана ко времени распада Ассирийской империи (VII век до нашей эры).

Примечательно, что ранее была принята точка зрения, согласно которой Атропатена-Азербайджан появилась на свет в результате распада державы Александра Македонского (IV век до н.э.). Г. Гасанов утверждает, что это событие стало лишь возрождением государства, ставшего правопреемником древнего скифо-массагетского царства Ашгуз. Ученый проводит параллели между этнонимами Ашгуз и Огуз, находя в них полную тождественность.

Гасан Гасанов презентовал свою книгу в столице России на русском языке и это не случайно. По его словам, именно здесь надо пропагандировать древнюю историю Азербайджана.

"Армяне всегда утверждали, что они создали самую древнюю государственность на Южном Кавказе, тогда как Азербайджан всегда входил в состав Персидской империи. Это исследование показывает, что Азербайджан явился на свет как независимое государство как минимум за 70 лет от первого исторического упоминания Армении, и то как провинции-сатрапии Ахеменидской Персии", - сказал учёный.

Он также заметил, что Институт Востоковедения РАН отказался принять участие в презентации книги поскольку считает, что она противоречит мировой исторической науке.

"Подождите, но разве историческая наука является каким-то законодательным актом, чем то незыблемым? Разве не мы ученые своими изысканиями двигаем эту науку вперед? Они просто боятся честных дебатов. Поэтому приглашаю всех историков на обсуждение вопросов поднятых в этой книге", - подчеркнул Г.Гасанов.

Отметим, что широкая презентация книги "Александр Македонский и Атропат", выпущенной при поддержке посольстве Азербайджана в России, состоится 18 мая в книжном центре "Библио Глобус" на Лубянке.