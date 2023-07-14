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В Минобрнауки прокомментировали аудиозапись из соцсетей об экзамене в Гяндже

В Минобрнауки прокомментировали аудиозапись из соцсетей об экзамене в Гяндже В социальных сетях распространилась аудиозапись, касающаяся тестовых экзаменов по азербайджанскому языку и литературе, организованных 14 июля в полной средней школе № 12 города Гянджа. Доводим до сведения общественности, что эта аудиозапись совершенно не
Наука и образование
14 июля 2023 г. 22:29
В Минобрнауки прокомментировали аудиозапись из соцсетей об экзамене в Гяндже

В социальных сетях распространилась аудиозапись, касающаяся тестовых экзаменов по азербайджанскому языку и литературе, организованных 14 июля в полной средней школе № 12 города Гянджа. Доводим до сведения общественности, что эта аудиозапись совершенно не отражает действительности.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Центра человеческих ресурсов Министерства науки и образования Азербайджана.

"Во избежание затягивания экзаменационного процесса и дополнительного стресса для кандидатов были зачитаны фамилии лиц, которые были приглашены на экзамен, но не участвовали в нем. Доводим до вашего сведения, что лица, указанные в аудиозаписи, не участвовали в экзаменах конкурса по приему на работу учителей.

Хотим еще раз напомнить, что конкурс по приему на работу учителей направлен на привлечение новых и профессиональных кадров.

Призываем граждан воздерживаться от распространения необоснованной информации и не вводить общественность в заблуждение. Авторы подобных постов должны уважать своих читателей", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке İnsan Resursları Mərkəzi: İmtahanla bağlı sosial şəbəkədə yayılmış səs yazısı həqiqəti əks etdirmir

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