В Министерстве образования произведены новые назначения

В Минобразования Азербайджана произведены новые назначения.

Как сообщает Report, министр образования Джейхун Байрамов подписал в связи с этим соответствующие приказы.

Согласно приказу министра, завотделом общего и дошкольного образования Айдын Ахмедов назначен заместителем директора Института образования. На должность завотделом общего и дошкольного образования министерства назначена Вафа Ягублу, работавшая ранее на должности директора Института повышения квалификации работников образования.

Ранее работавший завотделом программ развития образования Эмин Амруллаев был назначен на должность директора Института образования.

Отдел программ развития образования поручен Нармине Гусейновой, занимавшей должность заместителя заведующего данного отдела.