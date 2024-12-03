В Минобразования призвали молодежь правильно оценивать свои навыки при выборе профессии

В Министерстве науки и образования призвали молодежь правильно оценивать свои знания и навыки при выборе профессии.

В Министерстве науки и образования призвали молодежь правильно оценивать свои знания и навыки при выборе профессии.

Как сообщает Report, с таким призывом выступил заместитель министра науки и образования Азербайджана Идрис Исаев на форуме студентов и выпускников программы SABAH.

По его словам, формирование конкурентоспособного человеческого капитала важно для обеспечения устойчивого развития. "По данным Всемирного банка, в ближайшие 10 лет 42% стран мира будут вынуждены применить инновации на рынке труда. Глобальные вызовы и внедрение новых технологий делают это необходимым", - сказал Исаев.

Замминистра отметил, что глобальные вызовы также влияют на систему образования, что делает необходимым использование новых инструментов оценки.

"Каждый молодой человек должен самостоятельно планировать свою карьеру, поставить четкие цели. Рынок труда, в свою очередь, должен быть правильно проанализирован", - сказал он.