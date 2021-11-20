В Минобразования обещали решить проблему с отоплением в школах

“В Азербайджане более половины школ отапливаются отопительными приборами и природным газом. Другие школы отапливаются дровами и другими видами топлива. Топливо в эти школы доставлено".

“В Азербайджане более половины школ отапливаются отопительными приборами и природным газом. Другие школы отапливаются дровами и другими видами топлива. Топливо в эти школы доставлено".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, по разным причинам в городских школах существуют проблемы с отоплением: “Вчера в около 60 школах были проблемы с отоплением. В Баку 85-90% школ отапливаются. В ближайшие недели проблемы с отоплением будут устранены и в других школах".