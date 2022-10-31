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Минобразования Азербайджана о графике занятий в школах в праздничные дни

Минобразования Азербайджана о графике занятий в школах в праздничные дни В образовательных учреждениях с пятидневной рабочей неделей 5 ноября является рабочим днем, а 6-9 ноября - нерабочими. Об этом сообщили Report в Министерстве науки и образования. Поскольку суббота 5 ноября приходится на рабочий день, в учебных
Наука и образование
31 октября 2022 г. 11:59
Минобразования Азербайджана о графике занятий в школах в праздничные дни

В образовательных учреждениях с пятидневной рабочей неделей 5 ноября является рабочим днем, а 6-9 ноября - нерабочими.

Об этом сообщили Report в Министерстве науки и образования.

Поскольку суббота 5 ноября приходится на рабочий день, в учебных заведениях с шестидневной рабочей неделей понедельник следующей недели - 7 ноября будет рабочим днем, а 8-9 ноября - нерабочими днями.

Напомним, решением Кабинета министров Азербайджана, в целях обеспечения непрерывности рабочих и выходных дней меняются местами рабочий день 7 ноября 2022 года и выходной день 5 ноября.

В Азербайджане 8 ноября отмечается День Победы, 9 ноября - День Государственного флага. Таким образом, 6, 7, 8 и 9 ноября в стране будут нерабочими.

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Версия на азербайджанском языке Noyabrın 5-i beş günlük, 7-si altı günlük məktəblərdə dərs olacaq

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