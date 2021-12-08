В министерстве образования внесли ясность в вопрос получения студенческих кредитов

В Министерстве образования Азербайджана прокомментировали недовольства, связанные со студенческими кредитами.

В Министерстве образования Азербайджана прокомментировали недовольства, связанные со студенческими кредитами.

Как сообщили Report в министерстве, для получения студенческих кредитов справка не требуется.

Для прохождения регистрации в кредитной системе, у лиц младше 18 лет, ASAN login не требуется: "Они могут пройти регистрацию по номеру нотариального заявления. Также нет балловых требований при социальных типах кредита. В стандартном типе есть 300- бальное требование, и то лишь только для первого семестра первого года обучения. В последующих семестрах учитывается средний показатель успеваемости".

Отмечается, что Фонд студенческих образовательных кредитов - некоммерческое юридическое лицо: "Целью учреждения является не получение прибыли, а сделать образование доступным для малообеспеченных слоев населения, создание равных возможностей в получении образования. Предлагаемые процентные ставки незначительны и символичны. Их можно сравнить с процентными ставками по студенческим кредитам отечественных банков и условиями по поручительству, залогу в других странах".

"Требование отсутствия академического долга, при обращении на получение кредита, относится только к последнему семестру. Наличие долга по остальным семестрам не ограничивает право обращения за кредитом", - отметили в министерстве.