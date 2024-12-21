В Минэкологии состоялась встреча с победителем третьего конкурса Yüksəliş

В Министерстве экологии и природных ресурсов состоялась встреча с Асадом Гурбанзаде, победителем третьего конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).

В Министерстве экологии и природных ресурсов состоялась встреча с Асадом Гурбанзаде, победителем третьего конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).

Как сообщает Report, на встрече была подчеркнута важность конкурса с точки зрения поддержки людей с высокими лидерскими качествами и навыками управления.

Также были обсуждены работы, которые будут проведены в рамках программы менторства, и планы индивидуального развития.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о проведенной в стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и ее результатах.