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В Минэкологии состоялась встреча с победителем третьего конкурса Yüksəliş

В Минэкологии состоялась встреча с победителем третьего конкурса Yüksəliş В Министерстве экологии и природных ресурсов состоялась встреча с Асадом Гурбанзаде, победителем третьего конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).
Наука и образование
21 декабря 2024 г. 14:22
В Минэкологии состоялась встреча с победителем третьего конкурса Yüksəliş

В Министерстве экологии и природных ресурсов состоялась встреча с Асадом Гурбанзаде, победителем третьего конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).

Как сообщает Report, на встрече была подчеркнута важность конкурса с точки зрения поддержки людей с высокими лидерскими качествами и навыками управления.

Также были обсуждены работы, которые будут проведены в рамках программы менторства, и планы индивидуального развития.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о проведенной в стране 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) и ее результатах.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlikdə “Yüksəliş” müsabiqəsinin qalibi ilə görüş keçirilib

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