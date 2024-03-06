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В Милли Меджлисе предложили ввести льготы для инвалидов войны при поступлении в вуз

В Милли Меджлисе предложили ввести льготы для инвалидов войны при поступлении в вуз Депутат Милли Меджлиса Бахтияр Алиев предложил ввести льготы для инвалидов Отечественной войны при поступлении в высшие учебные заведения.
Наука и образование
6 марта 2024 г. 11:25
В Милли Меджлисе предложили ввести льготы для инвалидов войны при поступлении в вуз

Депутат Милли Меджлиса Бахтияр Алиев предложил ввести льготы для инвалидов Отечественной войны при поступлении в высшие учебные заведения.

Как сообщает Report, об этом парламентарий заявил на заседании возглавляемого им комитета по науке и образованию.

Депутат призвал министерство науки и образования повторно рассмотреть возможность предоставления льгот для инвалидов Отечественной войны, желающих получить высшее образование.

"В законе "Об образовании" есть положение, предусматривающее создание подготовительных групп на уровне бакалавра при вузах. Однако, насколько мне известно, ни в одном вузе такой группы сейчас нет. Зачисление инвалидов войны в подготовительные группы дало бы им возможность подготовиться к экзаменам для поступления в вуз", - сказал Алиев.

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