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В Милли Меджлисе предложили реформировать рабочую группу по закону о высшем образовании

В Милли Меджлисе предложили реформировать рабочую группу по закону о высшем образовании В Милли Меджлисе предложили реформировать рабочую группу, созданную для подготовки закона о высшем образовании.
Наука и образование
23 января 2025 г. 15:52
В Милли Меджлисе предложили реформировать рабочую группу по закону о высшем образовании

В Милли Меджлисе предложили реформировать рабочую группу, созданную для подготовки закона о высшем образовании.

Как сообщает Report, с данным предложением выступил заведующий отделом социального законодательства парламентского Аппарата Адиль Велиев на сегодняшнем заседании комитета науки и образования.

Он напомнил, что закон о высшем образовании был разработан, однако не вступил в силу. "Закон о высшем образовании, пожалуй, является первым документом в истории Милли Меджлиса, в обсуждении которого председатель Милли Меджлиса лично приняла участие и дала указания по созданию рабочей группы. Рабочую группу следует реформировать и пересмотреть законопроект", - сказал он.

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