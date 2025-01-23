В Милли Меджлисе предложили реформировать рабочую группу по закону о высшем образовании

В Милли Меджлисе предложили реформировать рабочую группу, созданную для подготовки закона о высшем образовании.

В Милли Меджлисе предложили реформировать рабочую группу, созданную для подготовки закона о высшем образовании.

Как сообщает Report, с данным предложением выступил заведующий отделом социального законодательства парламентского Аппарата Адиль Велиев на сегодняшнем заседании комитета науки и образования.

Он напомнил, что закон о высшем образовании был разработан, однако не вступил в силу. "Закон о высшем образовании, пожалуй, является первым документом в истории Милли Меджлиса, в обсуждении которого председатель Милли Меджлиса лично приняла участие и дала указания по созданию рабочей группы. Рабочую группу следует реформировать и пересмотреть законопроект", - сказал он.